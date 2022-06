Ukraina: Prokuratura Generalna: potwierdzono już śmierć 243 dzieci w wyniku rosyjskiej agresji

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, potwierdziliśmy już śmierć 243 dzieci, a 446 innych osób poniżej 18. roku życia zostało rannych - poinformowała w środę na Twitterze ukraińska Prokuratura Generalna. W komunikacie podkreślono, że są to dane niepełne, ponieważ nie obejmują miejsc, gdzie trwają aktywne działania wojenne.

W raporcie dodano, że udało się dotąd zarejestrować ponad 15 tys. zbrodni popełnionych przez najeźdźców, a także zidentyfikować 623 osoby podejrzane o ich popełnienie, w tym przedstawicieli najwyższych rosyjskich władz (https://tinyurl.com/2kp75p24).

Również w środę charkowska prokuratura obwodowa przekazała doniesienia, że tylko w tym regionie zginęło już co najmniej 40 dzieci, a 113 zostało rannych. Najnowsze dane opublikowała w godzinach porannych agencja Interfax-Ukraina.

Wcześniej, 27 maja, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego ogłosiło, że według szacunków UNICEF wojna na Ukrainie dotknęła już co najmniej 7,5 mln dzieci. "Ze względu na to, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju, to głównie kobiety i dzieci szukają ochrony za granicą. To także one są szczególnie narażone na ryzyko przemocy i wykorzystywania" - wskazano w raporcie unijnej instytucji.

We wtorek agencja Ukrinform poinformowała, że według stanu z 26 maja Rosja wywiozła na swoje terytorium ponad 238 tys. ukraińskich dzieci.

W środę świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Dziecka, ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.