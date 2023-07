Ukraina: Prokuratura generalna: zatrzymano parlamentarzystę podejrzewanego o kolaborację z Rosją

Zatrzymano parlamentarzystę Ołeksandra Ponomariow, podejrzewanego o kolaborację z Rosją - poinformowała we wtorek prokuratura generalna Ukrainy. Polityk trafił do aresztu tymczasowego, oskarżono go o zdradę, grozi mu do 15 lat więzienia.

Ponomariow przebywał w trakcie wojny na okupowanych przez Rosję obszarach obwodu zaporoskiego, gdzie miał dobrowolnie rozpocząć współpracę z wrogiem - przypomniała agencja UNIAN.

W poniedziałek ukraińskie służby ujawniły działania obecnego parlamentarzysty Rady Najwyższej Ukrainy, który reprezentował prorosyjską i już nielegalną Opozycyjną Platformę - Za Życie.

Deputowany miał przerejestrować kontrolowane przez siebie przedsiębiorstwa zgodnie z prawem rosyjskim, otworzyć rachunki w lokalnych "oddziałach" instytucji bankowych Federacji Rosyjskiej, a także zorganizować produkcję dóbr materialnych i ich przekazanie rosyjskim siłom okupacyjnym.

Z Kijowa Jakub Bawołek