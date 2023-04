Ukraina: Prokuratura: rosyjscy najemnicy nielegalnie deportują z Bachmutu rodziny z małymi dziećmi

W ostatnich dniach odnotowano co najmniej kilka przypadków nielegalnych deportacji rodzin z małymi dziećmi, dokonywanych przez rosyjskich najemników z Grupy Wagnera w Bachmucie na wschodzie Ukrainy - powiadomiła w czwartek ukraińska Prokuratura Generalna.

Ogółem w okresie od minionej niedzieli do wtorku wagnerowcy wywieźli z miasta przynajmniej cztery rodziny, w tym trzech niepełnoletnich chłopców i jedną dziewczynkę. Do takich wniosków prowadzi analiza rosyjskich propagandowych materiałów zamieszczanych w internecie. Na tych nagraniach widać m.in. "głównego watażkę" z Grupy Wagnera, czyli właściciela tej formacji Jewgienija Prigożyna - czytamy w komunikacie prokuratury opublikowanym na Telegramie (https://t.me/pgo_gov_ua/11428).

"W Bachmucie wciąż jeszcze znajdują się dzieci, ale coraz trudniej jest się do nich dostać. Wiecie, co robi wróg" - powiadomiła w środę ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Polityk nawiązała w ten sposób do doniesień sprzed kilku dni, że rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera jakoby otrzymywali rozkazy, by strzelać w Bachmucie do cywilów, w tym kilkuletnich dzieci.

Wereszczuk zapewniła, że władze w Kijowie podejmują wszelkie możliwe starania, by ewakuować dzieci, kobiety i osoby starsze także z miejscowości wokół Bachmutu.

Wojska agresora próbują zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku. Prowadzone tam są obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę Bachmutu.

12 kwietnia rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy Serhij Czerewaty dementował twierdzenia Rosjan, iż zajęli 80 proc. Bachmutu. Dwa dni później brytyjskie ministerstwo obrony podało, że kontyngent ukraiński utrzymuje zachodnie dzielnice miasta.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w jednym z ostatnich raportów, że siły rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne, przesuwając się nieco na zachód w centralnej części Bachmutu.