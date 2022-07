Ukraina: Prokuratura: rosyjski agent skazany na siedem lat więzienia

Obywatel Rosji przebywający na Ukrainie, który współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa i rozpowszechniał w mediach propagandę Kremla, został skazany na siedem lat pozbawienia wolności - poinformowały we wtorek ukraińska Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Agenta FSB zatrzymano i osądzono na Zakarpaciu w południowo-zachodniej części kraju, nieopodal granic z Rumunią, Węgrami i Słowacją. Mężczyzna realizował zadania polegające na "zbieraniu informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej, a także procesów gospodarczych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej na Telegramie. (https://tinyurl.com/4dfv8wcd)

Pod koniec lutego, w początkowej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, agent zobowiązał się do przygotowania szeregu propagandowych publikacji w sieciach społecznościowych. Nawoływał m.in. do "wygnania nacjonalistycznych (ukraińskich) ugrupowań w celu uratowania wielkich miast", a także krytykował osoby uciekające z powodu wojny za granicę i do innych regionów Ukrainy. Rozpowszechniał również pogłoski, że "destrukcyjne działania władz w Kijowie" jakoby przyczyniają się do "szabrownictwa i śmierci żołnierzy".

Rosjanin posługujący się pseudonimem "Helen" miał otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy swojej współlokatorki, która również została zatrzymana. Agenta aresztowano w marcu. Wykryto również całą sieć agenturalną FSB zaangażowaną w działania mężczyzny, w tym jego mocodawców i koordynatorów - oznajmiła SBU na Telegramie. (https://tinyurl.com/s52333tp)

W poniedziałek SBU powiadomiła, że od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, zarejestrowano ponad 500 postępowań w sprawach dotyczących kolaboracji Ukraińców z wrogiem. Takie przypadki odnotowano zwłaszcza na wschodzie i południu kraju - w obwodach donieckim, ługańskim i chersońskim.