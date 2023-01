Ukraina: Prokuratura: trzy osoby zabite i siedem rannych w rosyjskim ostrzale pod Zaporożem

Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału z systemów rakietowych S-300, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w rejonie (powiecie) zaporoskim na terenie obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

Celem ataku wroga był obiekt infrastruktury krytycznej. Na terenie zakładów wybuchł pożar, który został ugaszony w godzinach porannych. Około godz. 10 (godz. 9 w Polsce), gdy na miejscu zdarzenia trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa, rosyjskie wojska dokonały kolejnego ostrzału. Konsekwencje powtórnego uderzenia nie są jeszcze znane - czytamy w komunikacie prokuratury (https://t.me/pgo_gov_ua/9026).

S-300 to systemy obrony powietrznej produkcji sowieckiej i rosyjskiej, których zasadniczym przeznaczeniem jest zwalczanie wrogich rakiet i samolotów. Już w lipcu ubiegłego roku brytyjskie ministerstwo obrony zauważyło, że tego rodzaju uzbrojenie jest coraz częściej wykorzystywane przez agresora do atakowania celów naziemnych, chociaż "słabo się do tego nadaje".

W ocenie ukraińskich i zachodnich obserwatorów używanie systemów S-300 świadczy o poważnych niedoborach i szybkim wyczerpywaniu się rosyjskich zasobów pocisków rakietowych.