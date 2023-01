Ukraina: Prokuratura: wiosną 2022 r. rosyjskie wojska ostrzelały konwój humanitarny w Borowej, zginęło co najmniej 9 osób

W połowie kwietnia 2022 roku rosyjskie wojska ostrzelały w Borowej w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, dwa autokary z ewakuującymi się cywilami; co najmniej 9 osób spłonęło żywcem, 13 zdołało się uratować - ujawniła w środę ukraińska Prokuratura Generalna.

Do tragicznego zdarzenia doszło tuż po zajęciu Borowej przez siły wroga, w drugim dniu okupacji tej miejscowości. Lokalni mieszkańcy, który próbowali dotrzeć do swoich domów w pobliskim obwodzie ługańskim, zostali ostrzelani z wielokalibrowych karabinów maszynowych i broni strzeleckiej. Szczątki zamordowanych cywilów pochowano w maju, lecz dopiero we wtorek, 24 stycznia, udało się przeprowadzić ekshumację ofiar - czytamy w komunikacie prokuratury na Telegramie (https://tinyurl.com/2vx5texj).

Ujawniona w środę rosyjska zbrodnia, to kolejny przypadek ataku najeźdźców na cywilny konwój ewakuacyjny. Najtragiczniejsze tego rodzaju zdarzenie miało miejsce 30 września 2022 roku, gdy pod Zaporożem zginęły 32 osoby, a ponad 80 zostało rannych.

Licząca przed inwazją Kremla około 5 tys. mieszkańców Borowa została wyzwolona przez ukraińskie wojska 3 października, podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim.