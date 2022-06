Ukraina: prowadzimy tylko wojnę obronną

Ukraina prowadzi tylko wojnę obronną - powiedziała w czwartek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar w kontekście zapowiedzi Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Ukrainie broni artyleryjskiej dalekiego zasięgu.

"Ukraina prowadzi wyłącznie wojnę defensywną i zawsze to podkreślamy" - powiedziała Malar na konferencji prasowej, zapytana o możliwość użycia przez ukraińskich żołnierzy nowej amerykańskiej broni do ostrzału rosyjskiego terytorium.

W środę Kijów zapewnił, że systemy HIMARS, które ukraińska armia otrzyma od Amerykanów, nie będą używane do uderzeń na cele na terytorium Rosji.

Szczegóły nowego, 11. amerykańskiego pakietu broni dla Ukrainy, wartego 700 mln dolarów, nie zostały jeszcze opublikowane, ale we wtorek przedstawiciele Białego Domu zapowiedzieli, że znajdą się w nim - poza precyzyjnymi rakietami HIMARS o zasięgu ok. 80 km - także amunicja i części do haubic kalibru 155 mm, śmigłowce, radary, pojazdy opancerzone i pociski przeciwpancerne Javelin.