Ukraina przeciwko usunięciu embarga na ropę z 6. pakietu sankcji

"Nie wierzę, że szósty pakiet (sankcji) może być zatwierdzony bez embarga na ropę. Ukraina jest przeciwko przyjęciu szóstego pakietu bez embarga na ropę. Wierze, że embargo zostanie wprowadzone. Jedyne pytanie, to kiedy, i jaką cenę UE będzie musiała zapłacić, by to się stało. (...) W UE jest powszechne zrozumienie, że presja sankcyjna musi być coraz silniejsza, aż Ukraina wygra tę wojnę" - poinformował Kułeba.

Zasugerował również, że kolejny - siódmy pakiet restrykcji przeciwko Rosji jest również konieczny. Zaproponował, by jego celem było "zdławienie rosyjskiego eksportu".

"Przeanalizowaliśmy strukturę rosyjskiej gospodarki i widzimy, że tak długo, jak Rosja będzie eksportować ropę, gaz, ale też inne dobra, jak żelazo i inne surowce, będzie miała pieniądze na kontynuowanie wojny. Żeby zatrzymać machinę wojenną, musimy pozbawić Putina pieniędzy. To wszystko na czym mu zależy: władza i pieniądze. Jeśli mu odbierzemy pieniądze, to zachowa tylko władzę, mając puste kieszenie. To jedyny sposób, by zatrzymać wojnę" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

"Jesteśmy teraz w absurdalnej sytuacji, gdzie ukraińska gospodarka bardziej cierpi z powodu strat zadawanych przez rosyjską agresję, niż rosyjska gospodarka z powodu sankcji. Sankcje są bardzo ważne. Są skuteczne w wielu przypadkach, ale Rosja zarabia miliony i miliardy z eksportu na światowe rynki" - podkreślił ukraiński polityk.

W poniedziałek w Brukseli odbywa się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczy embarga na ropę naftową z Rosji jak również eksportu zboża z Ukrainy, który został znacznie ograniczony w wyniku zablokowania przez Rosję ukraińskich portów czarnomorskich.

"Nie ma gwarancji, że w poniedziałek osiągniemy poróżnienie w sprawie embarga na ropę naftową z Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę" - powiedział w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

"W kwestii embarga na rosyjską ropę naftową UE jest zakładnikiem jednego kraju" - skomentował litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, zakładający embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji.

Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty. W UE jest grupa państw sceptycznie odnoszących się do niektórych elementów propozycji Komisji Europejskiej. Najbardziej aktywne są Węgry, które sprzeciwiają się planom nałożenia embarga ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. Do tej grupy należą też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku. Jednak takie ustępstwo na razie nie wystarczyło do wypracowania kompromisu.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zwracają też uwagę na konieczność modernizacji infrastruktury paliwowej, która przystosowana jest do rosyjskiej ropy. Wiązałoby się to z kosztami, które - jak nieoficjalnie mówi się w Brukseli - miałaby pokryć UE.