Ukraina: Przedstawiciel samoobrony Wasylkowa dla PAP: Wywozimy dzieci do sąsiednich miast

Nad Wasylkowem, miastem położonym w pobliżu Kijowa, krążą rosyjskie drony obserwacyjne, a nocą rozpoczynają się bombardowania. Z tego powodu działająca tu samoobrona zaczęła w sobotę wywozić dzieci do sąsiednich miejscowości - relacjonuje w rozmowie z PAP przedstawiciel lokalnej samoobrony Siarhei Marchyk.

"Na razie wywieźliśmy psa i siódemkę najbardziej zestresowanych dzieci. Nie mogę podać nazwy miasteczek, do których trafiły, ponieważ ich mieszkańcy boją się namierzenia. Już boją się tego, że nasze samochody mogły być śledzone po drodze przez rosyjskie drony" - opowiada PAP Marchyk, który na co dzień pracuje jako dokumentalista i reporter, a obecnie zajmuje się m.in. prowadzeniem biura prasowego samoobrony w położonym ok. 30 km na południowy zachód od Kijowa Wasylkowie.

Jak dodaje, w schronie bombowym lokalnej samoobrony czeka jeszcze ok. 20 dzieci, które mają zostać wywiezione wraz z matkami do sąsiednich miast. "Najmłodsze ma około trzech lat, a najstarsze dziewczynki po kilkanaście. Dzieci są zestresowane, bo co kilka godzin wyją syreny. Wojna odcisnęła piętno na ich zabawach... bawią się w gry, w których jest strona zła, czyli Rosja, i strona dobra, czyli Ukraina" - mówi.

Marchyk relacjonuje, że w sobotę nad ranem na terenie miasta odnotowano sześć wybuchów rakiet. Jedna z nich trafiła w magazyn ropy, pozostałe w magazyny z bronią i lotnisko. "Przez prawie godzinę toczyliśmy walki w terenie" - dodaje. Potem sytuacja się uspokoiła.

"W ciągu dnia część z nas udała się do Kijowa, by odebrać sprzęt wojskowy dostarczony w ramach pomocy humanitarnej, w tym drony. Teraz czekamy na kolejne sygnały ze strony rosyjskiego wojska. Spodziewamy się kolejnych ostrzałów nocą" - podkreśla.