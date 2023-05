Ukraina: Przedstawicielka biura prezydenta: rosyjskie siły dosłownie wykradają dzieci z domów i szkół

Rosyjskie siły dosłownie wykradają dzieci z miejsc zamieszkania i nauki na okupowanych ukraińskich terytoriach - poinformowała w poniedziałek przedstawicielka administracji prezydenta Ukrainy Daria Zariwna.

Według ukraińskich danych siłą wywieziono z Ukrainy do Rosji ok. 20 tys. dzieci. "Choć liczba takich zbrodni może być znacznie wyższa i może wynosić ponad 100 tys." - napisała w Telegramie Zariwna.

Przedstawicielka biura prezydenta wymieniła scenariusze, zgodnie z którymi działają rosyjskie siły podczas deportacji dzieci: są zabierane z różnych instytucji, ich rodzice są zabijani, rodziny są dzielone podczas tzw. filtracji.

By doprowadzić do wyjazdu dzieci, okupanci pogarszają też warunki do życia na zajętym terytorium. Ponadto dzieci dosłownie wykradane są z miejsc, w których żyją i uczą się - poinformowała Zariwna.