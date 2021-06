Ukraina: Przewodnicząca OBWE Ann Linde po raz drugi w tym roku w Donbasie

Przewodnicząca OBWE, minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde po raz drugi w tym roku odwiedza Donbas na wschodzie Ukrainy. Wizytę rozpoczęła w poniedziałek w Mariupolu nad Morzem Azowskim.

Według komunikatu OBWE Linde spotka się też z przedstawicielami ukraińskich władz, w tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i szefem MSZ Dmytrem Kułebą. Linde zapowiedziała, że będzie rozmawiać o bezpieczeństwie i prawach człowieka oraz o humanitarnej sytuacji cywilów.

Szefowa OBWE w poniedziałek odwiedziła port w Mariupolu, gdzie, jak zaznaczyła, skontrolowała sytuację bezpieczeństwa po ostatnich napięciach. "Ukraińska suwerenność i integralność terytorialna musi być przestrzegana w zgodzie z międzynarodowym prawem i zobowiązaniami OBWE" - podkreśliła.

MSZ w Kijowie napisało, że to już druga wizyta Linde na Ukrainie od początku objęcia przez Szwecję przewodnictwa w OBWE, "co potwierdza priorytetową wagę, przywiązywaną przez Szwecję do kwestii zakończenia zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie".

Poprzednio Linde była na Ukrainie w styczniu. Mówiła wtedy m.in., że konflikt w Donbasie nie jest zamrożony i nie może się w taki przekształcić. Zaznaczyła, że jej priorytetem jako przewodniczącej będzie zakończenie konfliktu albo zrobienie kroku w tym kierunku.

Trwające od 2014 roku walki między siłami ukraińskimi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami na wschodzie Ukrainy pochłonęły - jak się ocenia - ponad 13 tys. ofiar śmiertelnych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska