Ukraina: Przewodniczący parlamentu: wdrożyliśmy wszystkie zalecenia KE dotyczące negocjacji akcesyjnych do UE

Rada Najwyższa wypełniła wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej niezbędne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej - ogłosił w środę przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk.

"Możemy z przekonaniem powiedzieć, że Rada Najwyższa wykonała swoją część i przyjęła wszystkie niezbędne ustawy systemowe w celu realizacji zaleceń Komisji Europejskiej" - powiedział Stefanczuk przemawiając w Radzie Najwyższej.

Przypomniał, że Ukraina otrzymując 23 czerwca status kraju kandydującego do członkostwa w UE otrzymała siedem rekomendacji KE, z których część musiała wdrożyć Rada Najwyższa.

Szef parlamentu wymienił ustawy potrzebne do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE i uchwalone przez parlament w ciągu ostatniego półrocza. Są to: ustawa o reformie Sądu Konstytucyjnego ("O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Ukrainy w celu usprawnienia procedury wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego Ukrainy na zasadzie konkursu"), ustawy "O mediach" i "O mniejszościach (wspólnotach) narodowych".

Stefanczuk przypomniał o przyjęciu ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ("O zmianach w ustawach o uproszczeniu procedury informacji wymaganych do monitorowania finansowego"; "O ratyfikacji protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi"; "O zmianach w ustawie o zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia w celu ochrony systemu finansowego Ukrainy przed państwem, dokonującym zbrojnej agresji na Ukrainę".

Podkreślił, że Rada Najwyższa kontynuuje również reformę sądownictwa, wybierając ze swojego składu dwóch członków Wysokiej Rady Sprawiedliwości.

"Dziękuję deputowanym, którzy poparli wszystkie decyzje przybliżające nas do UE. Dziękuję naszym europejskim partnerom i sojusznikom. Naszym celem jest pełne członkostwo w Unii Europejskiej" - podsumował Stefanczuk.

W trzeciej dekadzie listopada organizacja pozarządowa Centrum Działań Antykorupcyjnych poinformowała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę znoszącą dożywotnią kontrolę finansową nad najwyższymi urzędnikami państwowymi określoną w ustawie "O zmianach w ustawach o uproszczeniu procedury informacji wymaganych do monitorowania finansowego", skracając tę kontrolę do trzech lat po odejściu ze stanowiska przez polityków i najwyższych urzędników.

Według Centrum Działań Antykorupcyjnych dzięki temu państwo i banki nie będą mogły prowadzić wzmożonej, dożywotniej kontroli finansowej nad politykami i najwyższymi urzędnikami po ich odwołaniu.

"Istnieją standardy międzynarodowe i europejskie, zgodnie z którymi należy zakładać dożywotnie istnienie pewnego ryzyka w przypadku osoby, która zajmuje wysokie stanowisko polityczne. Znaczy to, że banki powinny stale sprawdzać źródła dochodów i poziom zamożności takiej osoby" - powiedziała wówczas Daryna Kaleniuk, dyrektor wykonawcza Centrum Działań Antykorupcyjnych.

"(Przedstawiciele KE) nie mogą tego komentować i krytykować publicznie, biorąc pod uwagę sytuację w kraju. Jest to jednak bardzo zły krok. A efektem może być po prostu opóźnienie negocjacji z UE i kolejnych kroków w kierunku przystąpienia Ukrainy do UE" - dodała wówczas Kaleniuk.