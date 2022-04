Ukraina: Przywrócono połączenie drogowe z Buczy, Irpienia i Hostomla do Kijowa

W poniedziałek oddano do użytku tymczasowy most na rzece Irpień, dzięki czemu przywrócone zostało połączenie drogowe do Kijowa z wyzwolonych miasteczek Bucza, Irpień, Hostomel i Worzel w obwodzie kijowskim - przekazała na kanaleYouTube agencja Ukrinform.

"Prace nad budową mostu trwały pięć dni, 24 godziny na dobę. Od tej pory możliwe będą szybsze dostawy pomocy humanitarnej i materiałów budowlanych do wyzwolonych miejscowości" - poinformowano w komunikacie (https://tinyurl.com/mr3jfbwy).

Przeprawa przez zrujnowany most stanowiła dla cywilnych mieszkańców Irpienia jedyną możliwość ewakuacji w okresie rosyjskiej okupacji.

W Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Borodziance, a także innych miejscowości nieopodal Kijowa rosyjskie wojska dokonały masowych zbrodni na ludności cywilnej. Po tym, jak siły najeźdźcy zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszła ukraińska armia, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami.

W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy, na północny zachód od Kijowa, pochowano już ciała około 330-350 cywilów; dokładna liczba zamordowanych tam przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana.