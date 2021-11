Ukraina: Publicysta: działania Łukaszenki to międzynarodowy terroryzm

Działania Alaksandra Łukaszenki na granicach z Unią Europejską to prawdziwy międzynarodowy terroryzm z użyciem ludzi, których nieszczęście i problemy Mińsk wykorzystuje - pisze we wtorek ukraiński publicysta Witalij Portnikow.

"Łukaszenka doskonale wie, co robi: prowokuje przemoc, wzmacnia podziały w społeczeństwach krajów, które atakuje, chce sparaliżować siłowe struktury i system sądowniczy Unii Europejskiej, stawia rządzących cywilizowanego świata przed wyborem, w którym nie ma dobrych wariantów" - pisze ekspert na portalu Espreso.

Komentator polityczny określa Łukaszenkę jako "prawdziwego bandytę stojącego na czele uzbrojonej bandy, która tylko udaje państwo". "Ale czy nie wiedzieliśmy o tym wcześniej? Takim bandytą Łukaszenka był od pierwszego dnia swojego urzędowania. Podporządkowywał tylko pod swoje instynkty Białoruś" - uważa Portnikow.

Według eksperta "to dobra lekcja" dla UE. "Zawsze uważało się, że narody byłych republik radzieckich same wybierają sobie przyszłość. I jeśli Białorusini uważają się za część rosyjskiej strefy wpływu i chcą być w sojuszu z Moskwą, to jest to ich wybór" - kontynuuje. "Tym bardziej, że taki kraj będzie przewidywalny, a w sprawie działań jej rządzących można będzie zawsze dogadać się z Kremlem. I co z tą przewidywalnością? Co z uzgodnieniami z Kremlem? Na jakich idiotów wyszli teraz wszyscy ci europejscy politycy (...)" - pisze Portnikow, zaznaczając, że prezydent Rosji Władimir Putin wspiera i wykorzystuje Łukaszenkę.

"Już dawno należało zrozumieć, że wszystkie kraje w strefie wpływu Rosji to nie mniejsze, lecz większe niebezpieczeństwo niż sama Rosja. Bo w strefie wpływu Rosji mogą być wyłącznie dyktatury" - ocenia.

"Jeśli Zachód wybierze stanowisko obserwatora i pośrednika, a nie będzie aktywnie sprzyjać demokratyzacji postradzieckiego terytorium, Rosja stworzy przy pomocy swoich satelitów taką liczbę zagrożeń w Europie i Azji, że zdestabilizują one UE i sprowokują pojawienie się w Azji Środkowej nowych +talibów+. A to między innymi będzie nowym kryzysem migracyjnym" - twierdzi ekspert.

"I tak aż do upadku europejskiej demokracji, do zwycięstwa w wyborach tych, których finansuje Kreml. Oto właśnie cały nieszczególnie skomplikowany plan, którego częścią jest terroryzm Łukaszenki" - podsumowuje autor.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska