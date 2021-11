Ukraina: Rada Bezpieczeństwa: na zaostrzenie sytuacji na granicy odpowiemy zgodnie z prawem

Na zaostrzenia sytuacji na granicy białorusko-ukraińskiej Kijów będzie reagować zgodnie z prawem; mamy wystarczająco sił i środków - oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow po środowym posiedzeniu tego organu.

"Algorytm działań będzie adekwatny do naszego prawa; sił i środków będzie wystarczająco" - podkreślił Daniłow, odpowiadając na pytanie o to, co zrobi państwo ukraińskie, jeśli dojdzie do zaostrzenia sytuacji na ngranicy białorusko-ukraińskiej.

"Wszystko, co konieczne, zostanie zastosowane" - dodał, dopytywany o to, czy byłyby wykorzystane w takim przypadku siły obrony terytorialnej.

Jak zapewnił, wszystkie właściwe resorty otrzymały odpowiednie polecenia, a temat migrantów był priorytetowym podczas środowego posiedzenia RBNiO. Nie sprecyzował, o jakie polecenia chodzi.

Daniłow przekazał, że we wtorek w tej sprawie przedstawiono raport prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia RBNiO następnego dnia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska