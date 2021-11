Ukraina: Rada bezpieczeństwa o doniesieniach ws. rosyjskich wojsk: to dezinformacja

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow nazwał we wtorek "świadomą dezinformacją" doniesienia o gromadzeniu rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy. Napisały o tym "Washington Post" i Politico.

W poniedziałek amerykański serwis Politico podał, że zdjęcia satelitarne pokazują, że Rosja ponownie gromadzi swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Z kolei w niedzielę o sprawie pisał dziennik "Washington Post", zaznaczając, że ponowne gromadzenie rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą wzbudziło zaniepokojenie niektórych urzędników w Stanach Zjednoczonych i Europie.

"Trwa świadoma dezinformacja całego społeczeństwa. Powiem tak - to, co tam piszą, nie jest zgodne z rzeczywistością. Na dziś to nie odpowiada rzeczywistości" - powiedział Daniłow Radiu Swoboda.

"Obserwujemy wszystkie procesy, to dezinformacja i nie rozumiemy, po co to robią... Co będzie jutro, nie wiemy, na dziś takiej koncentracji, takiego nagromadzenia tego, o czym tam piszą, nie ma" - dodał.

Według niego sytuacja przy rosyjsko-ukraińsko granicy w ostatnich dniach nie zmieniła się. Stwierdził też, że należy porównać zdjęcia satelitarne: "niech pokażą zdjęcia, które były tam miesiąc temu, dwa tygodnie temu - zobaczycie te same zdjęcia".

Ministerstwo obrony w Kijowie oświadczyło, odnosząc się do medialnych publikacji, że gromadzenie wojsk przy ukraińskich granicach jest elementem działań "informacyjno-psychologicznych".

"Według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, zgodnie ze stanem z 1 listopada 2021 roku, nie zarejestrowano dodatkowego przerzucania rosyjskich oddziałów, broni czy wojskowego sprzętu do granicy państwowej z Ukrainą" - napisało ministerstwo w komunikacie.

"Najbardziej prawdopodobne, że opublikowane w mediach i internecie fakty gromadzenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na kierunku ukraińskim to element specjalnych informacyjno-psychologicznych działań i w rzeczywistości to planowe działania w ramach przemieszczania wojsk po zakończeniu ćwiczeń" - dodano.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska