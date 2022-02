Ukraina: Rada Najwyższa wezwała, by nie uznawać niepodległości separatystycznych republik w Donbasie (aktualizacja)

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała we wtorek obce państwa i organizacje międzynarodowe, by nie uznawać niepodległości tzw. republik ludowych w Donbasie – Donieckiej i Ługańskiej, by potępić decyzję Rosji o ich uznaniu i wprowadzić przeciw Rosji ostre sankcje.

"Wzywamy obce państwa i międzynarodowe organizacje regionalne, by nie uznawać nielegalnych, samozwańczych tworów w niektórych regionach obwodów Ługańskiego i donieckiego" - napisano w oświadczeniu.

Rada zaapelowała także do rządów i parlamentów, organizacji międzynarodowych i ich zgromadzeń parlamentarnych o zdecydowane potępienie jako nielegalnej decyzji Rosji o uznaniu niepodległości separatystycznych republik.

"Podkreślamy, że decyzja ta jest częścią wieloletnich usilnych starań Federacji Rosyjskiej o podważenie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zniszczenie jej państwowości" - zaznaczyła Rada Najwyższa.

Rada wezwała również obce państwa i organizacje międzynarodowe do "wprowadzenia dodatkowych ostrych finansowych sankcji sektorowych oraz sankcji personalnych przeciw Rosji i jej kierownictwu w celu powstrzymania militarnej agresji przeciw Ukrainie i zapobieżenia dalszej eskalacji sytuacji w sferze bezpieczeństwa w Europie, w tym do zamrożenia Nord Stream 2, odłączenia Federacji Rosyjskiej od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT i zakazu eksportu do Rosji wysokich technologii, także tych, które dotyczą rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego".

Małgorzata Wyrzykowska