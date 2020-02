Ukraina: Rada Najwyższa za zmniejszeniem liczby deputowanych

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła we wtorek w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ustawy dotyczący zmniejszenia liczby deputowanych z 450 do 300 oraz zatwierdzenia proporcjonalnej ordynacji wyborczej.

Ukraińskie media informują, że za przyjęciem projektu zagłosowało 236 spośród 393 deputowanych obecnych na sali.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł projekt przewidujący poprawki do dwóch artykułów konstytucji pod obrady parlamentu w sierpniu zeszłego roku.

Konstytucyjny skład Rady Najwyższej Ukrainy to trzystu deputowanych Ukrainy, wybieranych na pięć lat - napisano w projekcie ustawy autorstwa prezydenta. "Rada Najwyższa Ukrainy jest wybierana według proporcjonalnej ordynacji wyborczej" - dodano.

11 lipca Rada Najwyższa przyjęła w drugim, ostatecznym czytaniu nowe prawo wyborcze, zgodnie z którym wybory parlamentarne w tym kraju będą odbywały się według ordynacji proporcjonalnej w systemie otwartych list. Odbywające się 10 dni później przedterminowe wybory przeprowadzono według dotychczasowych zasad - 225 deputowanych wybierano z list partyjnych i 199 w okręgach jednomandatowych (łącznie 424). Zmiany po raz pierwszy mają być zastosowane w wyborach do parlamentu w roku 2024.

W Radzie Najwyższej Ukrainy formalnie powinno obecnie zasiadać 450 deputowanych, jednak od 2014 roku nie ma w niej przedstawicieli zaanektowanego przez Rosję Krymu oraz części Donbasu, gdzie trwa konflikt zbrojny z prorosyjskimi separatystami.

We wrześniu Rada Najwyższa skierowała projekt do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, by zbadał jej zgodność z ustawą zasadniczą. W grudniu Sąd orzekł, że projekt jest zgodny z konstytucją.

Projekt musi być jeszcze przyjęty w drugim czytaniu, a następnie podpisany przez przewodniczącego parlamentu i prezydenta.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska