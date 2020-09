Ukraina: Radniankou: przygotowano dla nas bilety, wyniki testów na Covid-19

Władze "organizując" wyjazd białoruskich opozycjonistów na Ukrainę, przygotowały dla nich wyniki testów na Covid-19, polisy ubezpieczeniowe i bilety lotnicze do Turcji, a dla Maryi Kalesnikawej - do Wiednia i Monachium.

Poinformował o tym na konferencji prasowej w Kijowie Anton Radniankou, członek białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

"Tym biletom były robione zdjęcia, zapewne zobaczymy piękne scenariusze w telewizji na temat tego, jak to zamierzaliśmy wyjechać opalać się do Turcji, a Maryja do Niemiec" - wskazał.