Ukraina: Rau: rozmowa z prezydentem Zełenskim nt. bezpieczeństwa, formatu normandzkiego i priorytetów OBWE

Rozmowa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dotyczyła trzech kwestii: bezpieczeństwa wokół Ukrainy, przyszłości formatu normandzkiego oraz polskich priorytetów w OBWE - poinformował w piątek szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji, który przewodniczy w 2022 r. OBWE, spotkał się z prezydentem Ukrainy w piątek w Charkowie.

Rau powiedział dziennikarzom przed powrotem do Warszawy, że rozmowa z Zełenskim dotyczyła trzech kwestii. "Pierwsza to pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa wokół Ukrainy, druga kwestia to była sprawa funkcjonowania i przyszłości formatu normandzkiego, a trzecia to (kwestia) polskich priorytetów w OBWE - a z rzeczy bardziej szczegółowych funkcjonowanie specjalnej misji monitorującej na Ukrainie" - powiedział Rau.

Pytany, czy rozmawiał z Zełenskim na temat swojej przyszłotygodniowej wizyty w Moskwie, odparł, że wspomniał, że będzie w Moskwie. "Ale tej kwestii nie dyskutowaliśmy" - dodał Rau.

Podsumowując trzydniową wizytę na Ukrainie, szef polskiego MSZ powiedział, że odbył ją przede wszystkim pod znakiem polskiej prezydencji w OBWE. "I koncentrowała się na obecności instytucji OBWE tutaj na Ukrainie, miałem okazję zapoznać się z bieżącą pracą przedstawicieli instytucji OBWE, zarówno w Kijowie jak i Charkowie" - powiedział Rau.

Dodał, że przedstawiono mu szereg problemów - od kwestii bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa poprzez kwestie ekonomiczne, po wymiar społeczny i humanitarny.

Wcześniej w piątek szef MSZ odwiedził siedzibę Specjalnej Misji Monitorującej OBWE w Charkowie, której głównym celem działania jest redukcja występujących napięć, wspieranie odbudowy pokoju i stabilności oraz monitorowanie sytuacji. Wszystkie te kwestie opierać się mają o bezstronność i obiektywizm, a ich efektem ma być ułatwienie dialogu między zwaśnionymi stronami.

Minister spotkał się także z uczestnikami szkolenia ze zwalczania przestępczości cybernetycznej. Pierwotnie Rau miał odwiedzić w piątek miejsce na linii rozgraniczenia między terenami kontrolowanymi przez tzw. Ługańską Republikę Ludową i kontrolowanymi przez Ukrainę, ale okazało się to niemożliwe z racji pogarszających się warunków atmosferycznych, uniemożliwiających bezpieczny lot śmigłowców.

Rau odwiedził też prywatnie cmentarz w Piatichatkach - jeden z cmentarzy katyńskich - gdzie jest pochowany jego dziadek.

W czwartek szef polskiej dyplomacji spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą. Wyraził zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa na Ukrainie i wokół niej, zarówno w Donbasie, jak i w obliczu obecności wojskowej Rosji wzdłuż granicy Ukrainy i na Białorusi. Podkreślił, że "będzie chciał zachęcać uczestniczące w tym konflikcie państwa do poszukiwania wspólnej płaszczyzny". Zaznaczył, że w tym kontekście w przyszłym tygodniu uda się do Moskwy.

Kułeba mówił z kolei, że mają z Rauem "wspólną wizję zagrożeń dla bezpieczeństwa". Podkreślał znaczenie dalszego wywierania presji na Rosję w celu zakończenia agresji w Donbasie i wywiązania się z zapisów porozumień mińskich. Zwracał uwagę, że fundamentalne dla bezpieczeństwa europejskiego będzie to, w jaki sposób Europejczycy będą odpowiadali na próby - jak mówił - manipulowania przez Rosję zasadami i przepisami OBWE.