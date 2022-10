Ukraina: Regionalne władze: rosyjscy oficerowie wycofali się z okupowanej Snihuriwki na południu kraju

Rosyjscy oficerowie wycofali się z okupowanego miasteczka Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy; wciąż pozostają tam jednak żołnierze przeciwnika - poinformował w środę szef władz Mikołajowszczyzny Witalij Kim, cytowany przez agencję UNIAN.

12-tysięczna miejscowość Snihuriwka, ważny węzeł kolejowy w pobliżu granicy z obwodem chersońskim, została zajęta przez siły najeźdźcy w marcu. Wcześniej w środę ekspert wojskowy Mariusz Cielma powiadomił na Twitterze, że w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o "porzucaniu pozycji" obronnych pod Snihuriwką.

"Snihuriwka to kluczowy punkt oporu od miesięcy, rdzeń (rosyjskiej) obrony. Jeśli to się potwierdzi, to ogrom problemów na kierunku chersońskim dla Rosjan. W stepie ze słabym morale się nie obronią" - ocenił Cielma (https://tinyurl.com/2p8jt57b).

Od poniedziałku ukraińskie władze cywilne i wojskowe informują o sukcesach kontrofensywy w północnej części Chersońszczyzny. Wyzwolono m.in. miejscowości Dawydiw Brid, Zołota Bałka, a także Wełyka i Mała Ołeksandriwka. Wielu analityków podkreśla, że może to świadczyć o załamaniu rosyjskiej obrony na zachodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, a siły agresora mogą niebawem zostać pozbawione możliwości kontrolowanego odwrotu z tego odcinka frontu.

