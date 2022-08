Ukraina: Regionalne władze: ukraińskie wojsko wyzwoliło dotąd 53 miejscowości w obwodzie chersońskim

W wyniku kontrofensywy ukraińskich wojsk wyzwolono już 53 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju, lecz ich mieszkańcy powinni wstrzymać się z powrotem do domów ze względu na ciągłe rosyjskie ostrzały - powiadomił we wtorek p.o. szefa władz Chersońszczyzny Dmytro Butrij, cytowany przez agencję UNIAN.

Gubernator podkreślił, że doniesienia o 53 osiedlach odbitych z rąk najeźdźców zostały zweryfikowane przez sztab generalny ukraińskiej armii. W wyzwolonych miejscowościach pracują obecnie saperzy, unieszkodliwiając ładunki wybuchowe pozostawione przez wroga.

14 lipca Butrij potwierdził przejęcie kontroli nad 44 miejscowościami w obwodzie chersońskim. Jak wówczas informował, 656 osiedli wciąż "oczekuje na nadejście sił zbrojnych Ukrainy".Miasto Chersoń i niemal cały region chersoński znajdują się pod okupacją Kremla od początku marca. Od kwietnia ukraińskie władze i media donosiły, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia tam zależnych od Moskwy tzw. republik ludowych.25 maja prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.