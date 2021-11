Ukraina: Rekordowa liczba hospitalizacji z powodu Covid-19

Na Ukrainie minionej doby zarejestrowano rekordową liczbę hospitalizacji z powodu Covid-19: do szpitali przyjęto 5935 osób - pisze w środę portal Ukraińska Prawda. W Kijowie znów odnotowano najwyższy od początku pandemii bilans zakażeń i zgonów.

We wtorek potwierdzono w kraju 23 393 nowe infekcje, 720 osób zmarło, 11 937 uznano za wyzdrowiałe, a 5935 hospitalizowano z powodu zakażenia albo podejrzenia zakażenia koronawirusem. To najwyższa dobowa liczba hospitalizacji od początku pandemii.

W Kijowie zarejestrowano najwyższy dotąd bilans zakażeń i zgonów, odpowiednio 2024 i 69. To drugi dzień z rzędu z rekordowymi wskaźnikami. Od 1 listopada miasto jest w tzw. czerwonej strefie epidemicznej, dla której przewidziano najostrzejsze restrykcje. Ograniczenia nie dotyczą osób zaszczepionych przeciw Covid-19.

Od początku pandemii wykryto w kraju prawie 3 mln zakażeń i zarejestrowano ok. 69,5 tys. zgonów. W pełni zaszczepionych jest ok. 7,6 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju. Z opublikowanych we wtorek rezultatów badania przeprowadzonego przez socjologiczną grupę Rating wynika, że 43 proc. dorosłych Ukraińców nie chce zaszczepić się przeciw Covid-19.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska