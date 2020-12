Ukraina: Rekordowa liczba hospitalizowanych w związku z Covid-19 - prawie 3 tys.

Na Ukrainie w środę wykryto 13 371 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 266 zainfekowanych koronawirusem, a 13 903 osoby wyzdrowiały - poinformował w czwartek ukraiński resort ochrony zdrowia. W związku z Covid-19 hospitalizowano rekordową liczbę pacjentów - 2993.

W środę przeprowadzono ok. 67 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 41 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - rekordowych ok. 1,9 tys. przypadków. Środa była trzecim dniem z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.

Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 na Ukrainie wykryto dotąd u 858 714 osób. Od marca zmarło 14 470 zakażonych, a 465 021 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,9 mln testów PCR. Dotychczas o najwyższej dziennej liczbie infekcji od początku epidemii - 16 294 - poinformowano 28 listopada.

W środę ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu w kraju lockdownu w dniach 8-24 stycznia. Premier Denys Szmyhal podkreślił, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie na razie wytrzymuje obciążenie, jednak konieczne będzie zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych po świętach. 7 stycznia prawosławni i grekokatolicy obchodzą Boże Narodzenie. Rząd przedłużył także obowiązywanie ogólnokrajowych ograniczeń związanych z Covid-19 do końca lutego.

W opublikowanej w czwartek rozmowie z portalem Ukraińska Prawda Szmyhal poinformował, że zgodnie z prognozami na początku stycznia dzienna liczba infekcji może wzrosnąć do 20-25 tys.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska