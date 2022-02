Ukraina: Resort obrony prosi, by nie pozwolić Rosjanom na uzupełnianie zapasów

Resort obrony Ukrainy zaapelowało w sobotę do Ukraińców, by starali się uniemożliwiać rosyjskim okupantom uzupełnianie zapasów paliwa, amunicji czy artykułów spożywczych – podała agencja Ukrinform, powołując się na minister obrony Hannę Malar.

Malar opublikowała na Facebooku apel tej treści, tłumacząc, że Rosjanie ponoszą ogromne straty i są wyczerpani, a mają niewielkie możliwości zdobycia paliwa, amunicji czy żywności. "To ważne, by nie dopuścić do ich uzupełnienia" - zaznaczyła.

Ostrzegła, że siły rosyjskie mogą próbować uzupełnić zapasy okradając ludność cywilną, placówki handlowe czy małe i średnie przedsiębiorstwa i dlatego mieszkańcy powinni trzymać się w miarę możliwości w grupach.