Ukraina: Resort obrony: z systemów HIMARS zniszczono już ponad 30 wojskowych obiektów

Siły ukraińskie zniszczyły przy użyciu amerykańskich systemów artyleryjskich HIMARS już ponad 30 wojskowych obiektów logistycznych sił rosyjskich – poinformował w piątek rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk w telewizji.

Motuzianyk podkreślił, że dzięki temu "potencjał ofensywny rosyjskich wojsk okupacyjnych znacznie spadł".

Rzecznik zaznaczył, że Ukraina potrzebuje obecnie artylerii dalekiego zasięgu, która pozwala niszczyć logistykę wojsk rosyjskich. "Właśnie to jest teraz intensywnie robione" - oznajmił.

Prezydent USA Joe Biden podpisał tydzień temu nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości około 400 mln USD, który obejmuje w szczególności nowe wyrzutnie HIMARS, a także amunicję do nich. Oznacza to, że Ukraina będzie miała wkrótce do dyspozycji 12 systemów HIMARS.