Ukraina: Rodziny jeńców z obozu w Ołeniwce: społeczność międzynarodowa jest bezsilna w sprawie ukraińskich więźniów

Nie możemy już znieść sytuacji, w której Rosja blokuje ONZ i Czerwonemu Krzyżowi dostęp do ukraińskich jeńców wojennych; w ciągu ostatnich 40 dni nie uzyskaliśmy na ich temat żadnych informacji, społeczność międzynarodowa jest bezsilna - powiadomiły we wtorek rodziny żołnierzy przetrzymywanych w rosyjskim obozie w Ołeniwce.

"Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne z pytań - kto zginął (w lipcu w rosyjskim ataku na Ołeniwkę - PAP), kto został ranny, jaka była dokładna liczba ofiar śmiertelnych" - poinformowała żona ukraińskiego żołnierza Natalia Zarycka podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kijowie. Jej wypowiedź przytoczyła gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

"(Dopiero) 25 dni po tragedii, dokładnie 22 sierpnia, ONZ powołała zespół ds. zbadania aktu terroryzmu w obozie (jenieckim). Sekretarz generalny oznajmił, że zostanie wysłana misja, która miałaby prześledzić okoliczności (tego zdarzenia). (...) Nawet wielka delegacja ONZ nie może w ciągu 40 dni dotrzeć na miejsce publicznej kaźni żołnierzy. Nie może się tam również dostać jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych, Czerwony Krzyż. Świadczy to o tym, że naszym jeńcom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo" - oświadczyła Zarycka.

Jak dodała, jeśli świat "będzie bał się zmierzyć z rzeczywistością i nie powstrzyma zła terroryzmu w +rodzaju Ołeniwki+, to wówczas powinniśmy spodziewać się jeszcze gorszych i bardziej krwawych masowych zbrodni".

W nocy z 28 na 29 lipca w obozie w Ołeniwce, na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, doszło do tragicznego w skutkach wybuchu. Według ukraińskiej armii ataku dokonały rosyjskie wojska, natomiast Moskwa usiłowała oskarżać o to Kijów. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy, a 130 zostało rannych - informowała ukraińska prokuratura generalna.

Na początku maja pojawiły się doniesienia, że w obozie w Ołeniwce znajduje się około 3 tys. mieszkańców Mariupola i okolic, którzy nie przeszli rosyjskiej "filtracji" (szczegółowej kontroli pod kątem związków z armią i strukturami siłowymi Ukrainy) i zostali uznani za "nieprawomyślnych". Po ataku na obóz były dowódca ukraińskiego pułku Azow Andrij Biłecki poinformował, że w Ołeniwce przebywali w tym czasie obrońcy zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Kilka dni przed wybuchem jeńcy ci - według Biłeckiego - zostali przeniesieni do osobnego budynku, który następnie został zniszczony. W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego ataku na Ołeniwkę dokonała grupa Wagnera, czyli rosyjska prywatna firma militarna oskarżana o zbrodnie wojenne i znana z walk także m.in. w Libii i Syrii.

