Ukraina: Rosja ma problemy z podstawowym wyposażeniem dla swoich żołnierzy

Rosja nie jest w stanie wyposażyć swoich żołnierzy w najbardziej podstawowe rzeczy - podała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), publikując nagranie przechwyconej rozmowy, w której rosyjski wojskowy prosi matkę o pieniądze na hełm i kamizelkę kuloodporną.

"To, co teraz mamy na sobie, jest przerażające. Trudno to nazwać ekwipunkiem" - skarży się matce żołnierz, który niedawno został wysłany na wojnę na Ukrainie. (https://t.me/SBUkr/4256)

Prosi ją następnie o pożyczenie pieniędzy, bo chce sam sobie kupić kamizelkę taktyczną, kuloodporną i hełm.