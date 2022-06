Ukraina: Rosja może wykorzystać zmanipulowane wyniki "badań opinii" do aneksji obwodu chersońskiego

Rosyjskie władze okupacyjne prowadzą "badania opinii publicznej" w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zmanipulowane wyniki tych "badań" mogą być podstawą aneksji tych terenów przez Rosję, jeśli nie uda się tam zorganizować tzw. referendum - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Jak przekazano w komunikacie HUR, mieszkańcy Chersońszczyzny są proszeni podczas rozmów telefonicznych, by udzielili odpowiedzi na kilka pytań. Okupantów interesuje m.in. ogólna ocena sytuacji w Chersoniu i regionie chersońskim, a także nastawienie wobec Rosji, jej armii, prezydenta Władimira Putina i "specjalnej operacji wojskowej" (propagandowe rosyjskie określenie inwazji na Ukrainę - PAP).

Mieszkańcy są też pytani, jak wyobrażają sobie przyszłość regionu - czy powinien on zostać przyłączony do Rosji, stać się częścią okupowanej Republiki Krymu czy "podążać drogą" tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej (samozwańczych, kontrolowanych przez Moskwę struktur parapaństwowych na wschodzie Ukrainy - PAP). Nowi zarządcy z nadania Kremla zachęcają również ludność do zgłaszania postulatów w sprawie najpilniejszych potrzeb na Chersońszczyźnie (co powinny zrobić władze rosyjskie, a co, ewentualnie, ukraińskie). Przeprowadzających "badanie" interesuje także sytuacja rodzinna ankietowanych, w szczególności losy ich krewnych na Ukrainie lub w Rosji.

"Większość mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów odmawia odpowiedzi na pytania. Ci, którzy zgadzają się pod presją, nie mogą odpowiedzieć szczerze w obawie o własne bezpieczeństwo. Dlatego nawet jeśli nie uda się zorganizować tzw. referendum, (Rosjanie) będą mogli próbować przyłączyć Chersońszczyznę na podstawie wyników +badania opinii publicznej+, w którym Ukraińcy +wyrażą poparcie+ dla reżimu okupacyjnego" - ocenił HUR.

10 kwietnia sztab generalny ukraińskiej armii przekazał doniesienia, że w obwodzie chersońskim Rosjanie jakoby drukują materiały agitacyjne, by przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej". W kolejnych dniach władze w Kijowie i ukraińskie źródła wojskowe informowały, że "głosowanie" w tym regionie mogłoby dojść do skutku pod koniec kwietnia lub na początku maja. 9 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że tzw. referendum nie odbyło się dotychczas ze względu na skuteczne działania ukraińskiej armii i służb specjalnych.

Jak przekazała 20 maja ukraińska gazeta internetowa Kyiv Independent, samozwańczy szef władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ogłosił podczas spotkania z rosyjskimi kolaborantami, że "Chersoń wkrótce stanie się częścią Rosji". Pięć dni później prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim.