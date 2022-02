Ukraina: Rosja, podpisując umowy, uzyskała prawo do budowy baz wojskowych w separatystycznych regionach

Rosja uzyskała prawo do budowy baz wojskowych w dwóch separatystycznych regionach Ukrainy na mocy umów podpisanych przez prezydenta Władimira Putina z ich przywódcami - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Umowy, które prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek z liderami tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL) przewidują wspólną ochronę granic i wykorzystanie infrastruktury wojskowej i baz wojskowych - wynika z dokumentów.

Na mocy dwóch identycznych traktatów o przyjaźni, przedłożonych przez Putina rosyjskiemu parlamentowi do ratyfikacji, Rosja ma prawo budować bazy w separatystycznych regionach, a one - zgodnie z porozumieniem - mogą zrobić to samo w Rosji.

Rosja, DRL i ŁRL planują "współpracować w zakresie obrony suwerenności i integralności terytorialnej", wspólnie podejmować działania w celu usunięcia zagrożeń dla pokoju i w celu przeciwdziałania aktom agresji przeciwko nim "ze strony wszelkiego państwa bądź grupy państw". Strony umów mogą też okazywać sobie wszelką pomoc, w tym militarną.

Umowy przewidują też zawarcie odrębnego traktatu o granicach i umów o współpracy wojskowej.

Umowy zawarte są na 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.

Z Moskwy Anna Wróbel