Ukraina: Rosja przygotowuje się do ofensywy na wschodzie; na zajętych terenach trwa mordowanie cywilów i szaber

Jak oceniają w swoim raporcie eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 47 pełnych dniach inwazji Rosji na Ukrainę, Rosjanie przemieszczają pododdziały 41. Armii Ogólnowojskowej (AO) Centralnego Okręgu Wojskowego (OW) do rejonów ześrodkowania w obwodach biełgorodzkim i woroneskim, a także przebazowują lotnictwo w pobliże wschodnich granic Ukrainy.

Jak zauważają autorzy raportu OSW Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Jadwiga Rogoża strona ukraińska zwraca uwagę na przypadki rozmieszczania wrogich punktów ogniowych w obiektach cywilnych, jak również prowadzenia działań bojowych w cywilnym przebraniu (obwody zaporoski i chersoński) oraz na problemy z mobilizacją i stratami w szeregach tzw. separatystów.

W obwodzie zaporoskim miano odnotować wykorzystanie przez przeciwnika mobilnych patroli rekrutowanych ze świeżo zmobilizowanych mieszkańców okupowanej części Donbasu. W ramach kolejnej fali mobilizacji prowadzonej przez tzw. separatystów w obwodzie ługańskim do punktów rekrutacyjnych mają się zgłaszać osoby do 65. roku życia.

Od rozpoczęcia działań bojowych miało polec ponad 300 zmobilizowanych mieszkańców Ałczewska, a do szpitala w Doniecku trafić ponad 1200 poległych. Zdaniem Sztabu Generalnego wśród żołnierzy agresora na Krymie rozpowszechnia się informacja, jakoby Siły Zbrojne Ukrainy planowały kontrofensywę w obwodzie chersońskim z możliwością rozwinięcia powodzenia i wkroczenia na półwysep.

Jak wskazuje OSW ze zbiorczych informacji wojskowych i nielicznych informacji lokalnych wynika, że sytuacja w rejonach walk pozostaje bez zasadniczych zmian. Na kierunku słobodzkim obrońcy mieli odeprzeć jeden wrogi atak, trwa częściowa blokada Charkowa (intensywność ostrzałów miasta miała wzrosnąć), a także walki "w rejonie miasta Izium" (przeciwnik ma tam działać siłami 1. Armii Pancernej i 20. AO Zachodniego OW).

W Donbasie siły ukraińskie miały odeprzeć sześć ataków, trwają walki o Popasną i Mariupol (obrońcy informują o kończących się zapasach amunicji), przeciwnik naciera na Siewierodonieck i Kurachowe (30 km na zachód od Doniecka). Na kierunku południowobużańskim siły agresora mają utrzymywać wyznaczone rubieże na pograniczu obwodu chersońskiego z obwodami dniepropetrowskim i mikołajowskim oraz uzupełniać straty w żołnierzach i wyposażeniu. Izolację rejonu działań oraz wsparcie jednostek na lądzie mają prowadzić grupy wrogich okrętów na morzach Czarnym i Azowskim (utrudnieniem ma być sztormowa pogoda). Na wszystkich kierunkach wojska agresora prowadzą ostrzał artyleryjski i bombardowania celów cywilnych i wojskowych. O uderzeniach rakietowych poinformowano w obwodach chmielnickim i dniepropetrowskim.

Ministerstwo Obrony Ukrainy uważa, że możliwe wznowienie rosyjskiej ofensywy na Kijów będzie zależeć od działań wojennych, które będą kontynuowane w obwodach donieckim i ługańskim. Na terytorium obwodu homelskiego, a także obwodów briańskiego i kurskiego nadal pozostają jednostki wroga. Ich zadaniem jest zademonstrowanie swojej obecności w celu odwrócenia uwagi sił ukraińskich sił od przedsięwzięć na innych kierunkach i zapobieżenie ich przerzucaniu do innych stref operacyjnych, w tym na wschód i południe. W ocenie wojskowych ukraińskich przygotowania do rosyjskiej ofensywy na wschodzie dobiegają końca, ale trudno określić przybliżoną datę rozpoczęcia działań bojowych na szeroką skalę.

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy rosyjscy okupanci wykorzystują osoby nieletnie do rozpoznania pozycji wojsk ukraińskich. W Charkowie służby rosyjskie nawiązały kontakt z nieletnim za pośrednictwem komunikatora Telegram, obiecując zapłatę za informacje o pozycjach sił zbrojnych w mieście. W obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze zaoferowali 16-latkowi pieniądze w zamian za informacje o położeniu i trasach przejazdu wojsk ukraińskich.

Wicepremier Iryna Wereszczuk poinformowała, że w rosyjskiej niewoli przebywa ponad 1700 żołnierzy i cywilów, w tym 500 kobiet. Osoby te są często brutalnie traktowane i poniżane. Stale napływają doniesienia o kolejnych ofiarach wśród ludności cywilnej, zarówno w wyniku ostrzału artyleryjskiego, jak i rozstrzeliwania na ulicach i drogach.

W komentarzu po 47 dniach od rozpoczęcia wojny, autorzy raportu OSW zwracają uwagą na to, że utrzymuje się brutalna, a niekiedy bestialska postawa rosyjskich wojsk wobec ukraińskiego społeczeństwa. Część działań okupanta nosi pozory pragmatyzmu, takie jak presja na lokalne elity (władze samorządowe, duchownych prawosławnych) w celu zmuszenia ich do współpracy, część sugeruje motywacje materialne (szaber, rozgrabianie zajmowanych przedsiębiorstw), część zaś nosi znamiona czystej zemsty - terroryzowanie miejscowej ludności, w tym rozstrzeliwanie cywilów, powodowanie katastrof ekologicznych. Jak wskazuje OSW dowodzi to niskiego morale wojsk okupanta, ale może też być świadectwem przekonania, że długotrwałe, pokojowe rządy na zajmowanych terenach nie będą możliwe i jedyną alternatywą dla Rosji jest ich splądrowanie i fizyczne wyniszczenie części mieszkańców.

