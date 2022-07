Ukraina: Rosja zastosowała przeciwko nam ponad 3 tys. pocisków manewrujących

Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie już ponad 3 tys. pocisków manewrujących - informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek, 145. dzień rosyjskiej pełnowymiarowej agresji zbrojnej przeciwko jego krajowi.

"Już ponad trzy tysiące pocisków manewrujących Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie. Niemożliwe jest zliczenie artyleryjskich i innych pocisków, które zastosowano przeciwko naszemu krajowi i naszym ludziom" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/2574)

"Ale na pewno możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Każdego z kolaborantów. Wszystkich, którzy są odpowiedzialni za terror. Za wszystko, co dzieje się 145 dni i ponad osiem lat. To będzie zrobione" - dodał szef ukraińskiego państwa.