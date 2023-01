Rosyjskie wojska mogą ostrzelać cywilną placówkę medyczną w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy i oskarżyć o to władze w Kijowie; celem tej prowokacji byłoby manipulowanie nastrojami ludności cywilnej i rozpowszechnianie własnej propagandy - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

"Okupacyjna administracja na tymczasowo zajętych terenach obwodu ługańskiego ma poważny problem z nastawieniem miejscowej ludności. Główna przyczyna (takiej sytuacji) to pogłębiający się kryzys humanitarny w regionie, (spowodowany m.in.) przejściem cywilnych placówek medycznych na służbę rosyjskiego wojska. W szczególności zwykli mieszkańcy są po prostu wyrzucani ze szpitali lub odmawia się im świadczenia usług" - poinformował rządowy serwis.

Ostrzał jednego z nielicznych cywilnych punktów opieki zdrowotnej, które wciąż pozostały na Ługańszczyźnie, byłby cyniczną próbą dodatkowego pogorszenia nastrojów społecznych, zrzucenia odpowiedzialności na ukraińską armię i stworzenia materiałów na użytek kremlowskiej propagandy w mediach - wyjaśniło Centrum.

O niebezpieczeństwie takiej prowokacji wspomniał też w czwartek na Telegramie szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj. Jak dodał, wróg wysyła na front wszystkich swoich żołnierzy, w tym niedawno zwolnionych ze szpitali polowych, a także wojskowych, którzy powinni już zakończyć okres służby i wrócić do ojczyzny. "Mężczyźni z Baszkirii narzekali, że zatrzymano ich na granicy i nie wpuszczono do Rosji. Do przejścia granicznego pojechali taksówką, wracać musieli traktorem" - napisał Hajdaj na Telegramie (https://t.me/luhanskaVTSA/7933).

W niedzielę gubernator Ługańszczyzny informował, że cywilna opieka zdrowotna w obwodzie ługańskim niemal przestała istnieć, ponieważ wszystkie zasoby szpitali i punktów medycznych przeznaczono na potrzeby rosyjskiej armii. Według Hajdaja dochodzi nawet do sytuacji, w których ranni żołnierze wroga są umieszczani na oddziałach położniczych, a kobiety w ciąży przenosi się do innych placówek medycznych.