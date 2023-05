Ukraina: Rosjanie na Krymie "znacjonalizowali" mieszkanie Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka

Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie "znacjonalizowały" mieszkanie należące do żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda, powołując się na mianowanego przez Rosjan gubernatora okupowanego półwyspu.

Oprócz znajdującego się w Jałcie mieszkania pierwszej damy Ukrainy okupanci przywłaszczyli sobie 57 innych nieruchomości, które według rosyjskich mediów należą do "ukraińskich oligarchów". Są wśród nich między innymi powierzchnie handlowe w galerii Sky Plaza w Jałcie należące do byłego premiera Arsenija Jaceniuka i winiarnia należąca do biznesmena Wadyma Jermołajewa.

Oprócz tego zajęto budynek w Symferopolu, w którym mieścił się Medżlis, czyli parlament Tatarów krymskich. "Znacjonalizowane" budynki objęte zostały "tymczasowym zarządem" - poinformowano w komunikacie.

Należący de iure do Ukrainy półwysep Krym od 2014 roku okupowany jest przez Rosję, która bezprawnie go zaanektowała. Parlament Tatarów krymskich zdelegalizowano, a przedstawiciele tej mniejszości są konsekwentnie prześladowani.