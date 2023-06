Ukraina: Rosjanie ostrzelali rakietami Krzemieńczuk dokładnie w rocznicę ubiegłorocznego ataku, w którym zginęło ponad 20 osób

Siły rosyjskie przypuściły we wtorek atak rakietowy na Krzemieńczuk w centralnej Ukrainie dokładnie w rocznicę ubiegłorocznego ataku, w którym zginęło ponad 20 osób. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Mychajło Podolaka może to być wynik nocnej narady Putina z szefami resortów siłowych.

Wtorkowy atak został przeprowadzony dokładnie o tej samej porze - w południe - i tym samym rodzajem pocisku - Ch-22.

Podolak zasugerował, że zrobiono to po to, by odciągnąć uwagę opinii publicznej od "zafajdanych gaci rosyjskiej władzy" i "podsunąć cukierek patriotycznej gawiedzi".

Wyraził przekonanie, że nie pomoże to rosyjskim władzom. "Zegar już zaczął tykać w odwrotną stronę. Kareta nieodwołalnie zamieni się w dynię" - napisał. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1673632412360753152

Szef władz obwodu połtawskiego, gdzie leży Krzemieńczuk, Dmytro Łunin powiedział, że według wstępnych danych tym razem obyło się bez ofiar i nie ucierpiały kluczowe obiekty infrastruktury. https://t.me/DMYTROLUNIN/8849