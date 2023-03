Ukraina: Rosjanie rozstrzelali ukraińskiego jeńca wojennego za słowa „Chwała Ukrainie”

Rosyjscy żołnierze rozstrzelali nieuzbrojonego ukraińskiego wojskowego – jeńca wojennego za słowa „Chwała Ukrainie”. Nagranie tej zbrodni pojawiło się w internecie. Do mordu tego odniósł się szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, zapewniając, że „za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata”.

"Rosjanie hołdują zbrodniom wojennym. A wybiela je propaganda i mity o +nazistach+. Zabójstwo człowieka, który trafił do niewoli, to jeszcze jeden przykład (zbrodni wojennych). Jest to także przykład ich narodowej nikczemności i słabości" - napisał w Telegramie szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Jermak zapewnił, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata".

Jak pisze w poniedziałek Ukraińska Prawda, nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało to nagranie, które pojawiło się w internecie, m.in. na kontach blogerów i w Telegramie.

Na wideo widać wojskowego (jego twarz jest zamazana), który trafił do rosyjskiej niewoli. Gdy wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego ze słowami "Zdychaj, s…".

