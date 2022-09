Ukraina: Rosjanie szukają żołnierzy w DRL i więzieniach, obiecując amnestię recydywistom

Armia Rosji wobec znacznych strat na froncie poszukuje nowych rezerw w więzieniach, obiecując amnestię recydywistom, a w Gorłówce, mieście w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, chce zwerbować 6 tys. ludzi - informuje w raporcie w środę ukraiński Sztab Generalny.

"Codziennie armia rosyjska ponosi znaczne straty w sile żywej. Próbuje je zrekompensować na różne sposoby. Chętnych do walki władze wojskowe nadal poszukują w więzieniach, szczególnie w koloniach karnych w obwodzie tulskim" - informuje sztab. Jak głosi komunikat, skazanym obiecuje się amnestię w zamian za wyjazd na front na 3 miesiące. W przypadku skazanych za ciężkie przestępstwa i recydywistów termin ten jest dłuższy - wynosi 6 miesięcy.

"O problemach z uzupełnianiem oddziałów świadczy szczególnie przymusowa mobilizacja w mieście Gorłówka (będącym od 2014 roku pod kontrolą prorosyjskich separatystów-PAP). Lokalne +wojskowe komisje uzupełnień+ otrzymały zadanie, by wraz z miejscową +milicją+ zebrać do 19 września 6 tysięcy osób. W mieście poszukiwani są i zatrzymywani mężczyźni. Wywołuje to masowe niezadowolenie wśród mieszkańców" - informuje sztab. (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua). Komunikat o bieżącej sytuacji w trwającej od 203 dni wojnie z Rosją ukazał się na oficjalnym profilu sztabu na Facebooku.