Ukraina: Rosjanie transportują zwłoki swoich żołnierzy małymi partiami, by nie siać paniki

Rosyjskie dowództwo zdecydowało, że zwłoki poległych na wojnie żołnierzy mają być transportowane do Rosji małymi partiami, żeby nie siać paniki w jednostkach i miejscach pochodzenia wojskowych - podał we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (GUR) w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"Liczba ciał ofiar, która zaczęła napływać do Rosji, jest dodatkowym impulsem zniechęcającym do udziału w wojnie. Aby nie wywoływać paniki, (rosyjskie) dowództwo nakazało transportować je małymi partiami. Zdaniem dowódców pozwoli to uniknąć niezadowolenia i oporu w niektórych jednostkach, a także paniki wśród lokalnych społeczności" - czytamy we wpisie (https://tinyurl.com/utxr3zts).