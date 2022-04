Ukraina: Rosjanie uprowadzili dyrektorki szkół w Melitopolu

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu uprowadzone zostały dyrektorki szkół, które odmówiły współpracy z nowymi władzami miejskimi i nauczania według programów rosyjskich - poinformowała w piątek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rzeczniczka napisała na komunikatorze Telegram, że Rosjanie postanowili "od 4 kwietnia br. rozpocząć w mieście proces edukacyjny w języku rosyjskim według rosyjskich programów": https://t.me/denisovaombudsman/4617

Denisowa oskarżyła wojskowych rosyjskich, że w ten sposób "próbują zmusić dzieci do pozostania w mieście, a w razie ofensywy wojsk ukraińskich mogą użyć dzieci jako żywe tarcze".

Wszyscy dyrektorzy szkół w Melitopolu odmówili współpracy z Rosjanami i złożyli wnioski o zwolnienie. Według Denisowej radna Hałyna Danylczenko, która po zajęciu miasta pełni obowiązki mera, nakazała wyrzucenie z miasta nieposłusznych dyrektorów szkół.

Wojskowi przyszli do trzech dyrektorek do domu i wywieźli je w nieznanym kierunku. Są to: Anżelina Kowałenko, Ołena Hałacan i Ludmyła Czuhaj - poinformowała Denisowa.

Melitopol, w obwodzie zaporoskim, jest zajęty przez wojska rosyjskie. P.o. mera została tam radna Danylczenko, która zachęca mieszkańców, by "dostosowali się do nowej sytuacji".