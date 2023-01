Ukraina: Rosjanie zaatakowali obwód charkowski i przedmieścia Zaporoża

Rosjanie zaatakowali w sobotę wieczorem ponownie obwód charkowski - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synegubow. Ostrzelane zostały także przedmieścia Zaporoża.

"Uwaga, mieszkańcy Charkowa i regionu. Udajcie się do schronów. Okupanci znowu uderzają!" - ogłosił Synegubow w mediach społecznościowych.

Dodał, że w mieście Merefa na przedmieściach Charkowa odnotowano eksplozje dwóch rosyjskich rakiet i według wstępnych informacji jest jedna ofiara.

O godzinie 23:15 czasu lokalnego ogłoszono alarm lotniczy w obwodach charkowskim, połtawskim, dniepropietrowskim i zaporoskim, a także w obwodzie ługańskim i okupowanym Krymie.

O rosyjskim ataku poinformował także sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża Anatoli Kurtew.

"Wybuchy, które ostatnio słyszało całe miasto, to kolejny dowód na to, że Rosja to kraj bez honoru i sumienia" - napisał Kurtew w Telegramie i sprecyzował, że pomimo rzekomego ogłoszenia przez Kreml tymczasowego zawieszenia broni w prawosławne Boże Narodzenie, Rosjanie ostrzelali przedmieścia Zaporoża.