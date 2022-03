Ukraina: Rosjanie zaminowują obwód charkowski zakazanymi minami

Rosjanie zaminowują obwód charkowski na wschodzie Ukrainy minami zakazanymi przez traktat ottawski - poinformowała w środę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosjanie wykorzystali podczas zdalnego zaminowywania obwodu charkowskiego nowe miny przeciwpiechotne POM-3 "Medalion" - podała Denisowa. (https://t.me/denisovaombudsman/4568)

Miny te posiadają elektroniczny czujnik sejsmiczny, który odbiera sygnał dotyczący wibracji gruntu i prowadzi do eksplozji, jeśli amplituda wahań odpowiada ludzkim krokom - tłumaczy Denisowa. Po tym bojowa część miny wylatuje ok. 1,5 m do góry i wybucha.

Stosowanie tych min jest zabronione przez konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (traktat ottawski).

Denisowa zaznaczyła, że takie ładunki są produkowane jedynie w Rosji.