Ukraina: Rosjanom nie udaje się otoczyć naszych wojsk w Donbasie

Wojskom rosyjskim nie udaje się otoczyć oddziałów ukraińskich w Donbasie; Rosjanie są też wypychani z obszarów na północny wschód i na zachód od Kijowa - poinformował w piątek doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

"Wróg nie może przeprowadzić operacji ofensywnej, by otoczyć nasze oddziały w Donbasie. Do tej pory stosował jedynie ataki rakietowe, artyleryjskie i lotnicze, co może wskazywać na całkowitą niechęć do działań na lądzie. Jesteśmy dlatego ostrożnymi optymistami" - ocenił Arestowycz.

"Rosjanie nie są też w stanie utrzymać pozycji w pobliżu Kijowa, żeby dokonać rotacji wojsk; są systematycznie wypychani przez żołnierzy ukraińskich, co praktycznie uniemożliwia im szturm na miasto" - wskazał doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Najeźdźcy nadal atakują infrastrukturę krytyczną i osiedla w Charkowie, Mariupolu i Czernihowie - mieście, które próbują zmienić w drugi Mariupol" - powiedział Arestowycz. "Mieszkańcy samego Mariupola nadal się bronią, pomimo trwających od tygodni ostrzałów; próbujemy im pomóc tak, jak tylko w tej trudnej sytuacji to możliwe" - dodał.