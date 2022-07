Ukraina: Rośnie liczba ofiar w Winnicy – w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zginęło co najmniej 12 osób

Do co najmniej 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy w środkowej Ukrainie; rannych jest co najmniej 25 osób - przekazała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej informowano o dwóch zabitych, w tym małym dziecku.

Atak nastąpił w czwartek rano. W centrum Winnicy uderzyły - według wstępnych ustaleń - trzy rakiety. Celem stał się budynek biurowy, ucierpiały również budynki mieszkalne i Dom Oficerów. W wyniku ataku zapaliło się kilkadziesiąt samochodów.