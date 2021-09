Ukraina: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, minionej doby prawie 12 tys.

Prawie 12 tys. zakażeń koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie - poinformowało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju w czwartek. To najwyższy dzienny bilans infekcji od kwietnia.

W środę potwierdzono 11 757 infekcji, w tym 1054 wśród dzieci i 242 wśród pracowników medycznych. Zarejestrowano 194 zgony, 2556 osób hospitalizowano, a 3839 uznano za wyzdrowiałe. Najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie charkowskim.

To najwyższy dzienny bilans zakażeń od kwietnia. Dzień wcześniej informowano o 9666 wykrytych przypadkach.

Od początku pandemii zarejestrowano w kraju ok. 2,4 mln infekcji i ok. 56,3 tys. zgonów. W pełni zaszczepionych jest ok. 5,6 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.

Władze prognozują, że w listopadzie na Ukrainie będzie największe obciążenie służby zdrowia w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska