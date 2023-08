Ukraina: rosyjscy dywersanci próbowali przeniknąć do obwodu czernihowskiego

Rosyjscy dywersanci próbowali w nocy z poniedziałku na wtorek przedostać się do obwodu czernihowskiego, na północy Ukrainy, ale nasza straż graniczna otworzyła do nich ogień i zmusiła do wycofania się – poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.

Generał przekazał, że pogranicznicy zauważyli czterech uzbrojonych mężczyzn dzięki termowizorom.

"Na miejsce wydarzenia skierowano rezerwy z oddziału Służby Granicznej i Sił Zbrojnych Ukrainy" - oznajmił Najew na Telegramie. https://t.me/SerhiyNaiev/84

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował na Telegramie, że do próby przeniknięcia grupy dywersyjnej z terytorium Rosji doszło w okolicach wsi Semeniwka.