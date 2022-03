Ukraina: Rosyjscy jeńcy: Rosjanie, zróbcie wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę wojnę

Podczas konferencji prasowej w sobotę w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.

"Rosjanie, zróbcie wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę wojnę. Ani Ukraina, ani Rosja nie potrzebują tej wojny. Tylko Putin potrzebuje tej wojny" - powiedział na konferencji prasowej w siedzibie Interfax Ukraina Andriej Czuwatarewski, żołnierz w niewoli, który służył na podstawie kontraktu w obwodzie moskiewskim.

Wezwał także Rosjan, by szli na wiece i blokowali drogi federalne, aby uniemożliwić przewóz rosyjskiego sprzętu."Jeśli wyjdziesz na ulicę, prezydent zdecyduje się wycofać wojska. Wtedy nie będzie wojny" - powiedział.

Zapytany przez agencję, czy rozumie motywy inwazji na Ukrainę, Czuwatarewski odpowiedział przecząco: "Nie wiem w jakim celu Putin to zrobił. Najprawdopodobniej potrzebuje tych terytoriów i ziemi. My tego nie potrzebujemy - powiedział, podkreślając, że nikt nie chce walczyć w armii rosyjskiej.

"Nikt nie chce walczyć w wojsku. Nie chcieliśmy wyjeżdżać nawet na ćwiczenia z dala od cywilizacji. Czujemy nienawiść do dowództwa, które nas tu przysłało. Rozumiemy, że zostaliśmy tu rzuceni, jak kocięta, dla dobra rządu" - powiedział jeniec.

Zaapelował także do zagranicznych dziennikarzy obecnych na sali o rozpowszechnianie tych informacji, aby prezydenci ich krajów wpłynęli na Putina w celu zakończenia wojny.

Według innego jeńca, Michaiła Kulikowa, obywatele rosyjscy muszą dołożyć wszelkich starań, aby nie cierpiały rosyjskie i ukraińskie dzieci.

"Rosjanie powstańcie. Wasze dzieci są tutaj. Dzieci Ukraińców też cierpią. Nikogo nie trzeba się bać. Ukraińcy nikogo się nie boją. Mam też w domu dwoje małych dzieci, do których nie wiem, czy wrócę. Rodzice, blokujcie drogi, zróbcie wszystko, aby wojska rosyjskie zawróciły - powiedział Kulikow.

Z kolei jeniec Dmitrij Gagarin , powiedział aby ludzie nie słuchali rosyjskiej propagandy."Chciałbym, aby wszyscy Rosjanie usłyszeli, że tutaj na Ukrainie wszystko nie jest takie, jak mówią w rosyjskiej telewizji. Nie ma Bandery, nie ma nazistów. Są zwykli, pokojowo nastawieni ludzie, którzy teraz zgromadzili się przeciwko jednej osobie - Putinowi, który chciał być zdobywcą Ukrainy. Chciałbym, żeby to wszystko skończyło się jak najszybciej. Wszystko tutaj nie jest tak, jak pokazują nasze media, a ludzie są oszukiwani" - powiedział.

"Ludzie, wyłączcie telewizory, nie słuchajcie Putina. Jedynymi przestępcami są tu ci, którzy przybyli z Rosji i, jak mówi Putin, "chronią" Ukraińców. Tu ginie ludność cywilna, dzieci i weterani, którzy wraz z Rosją uwolnili wszystkie te ziemie od faszystowskich Niemiec - powiedział Gagarin.

W konferencji prasowej wzięło udział dziesięciu żołnierzy, którzy dobrowolnie się poddali. Każdy z nich mówił o dobrym traktowaniu i możliwości kontaktu z bliskimi.

Niektórzy z jeńców stwierdzili, że kategorycznie nie chcą wracać do Rosji, a teraz boją się o swoje rodziny.