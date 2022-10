Ukraina: rosyjscy oficerowie zaczynają opuszczać miasto Kreminna

Rosyjscy oficerowie zaczynają wyjeżdżać z okupowanego miasta Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; pozostają tam tylko zmobilizowani żołnierze z samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - powiadomił w czwartek lojalny wobec Kijowa szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.

"Kreminna to bardzo wygodny przyczółek do natarcia w stronę Rubiżnego czy Starobielska. Jeśli uda się tam umocnić pozycje, to później można rozwinąć ofensywę w dowolnym kierunku. Wiele będzie jednak zależeć od tego, co zrobią Rosjanie. W Kreminnej wszystko zaminowują, w tym drogi dojazdowe, a także rozrzucają ładunki wybuchowe, których detonacja ma skutkować odrywaniem kończyn" - relacjonował gubernator, cytowany przez agencję UNIAN.

W ocenie szefa regionalnej administracji sytuacja w Kreminnej przypomina niedawne wydarzenia w wyzwolonym przez Ukraińców Łymanie. "Jest tam dużo okupantów, ale ci żołnierze to niedawno zmobilizowani mężczyźni z tzw. republik ludowych. (...) Oficerowie uciekają - podobnie jak w Łymanie, gdzie pozostawiono duże zgrupowanie wojska, które nie wiedziało, co ma robić" - dodał przedstawiciel władz.

W środę Hajdaj "oficjalnie potwierdził" początek ukraińskiej operacji w celu wyzwolenia okupowanego obwodu ługańskiego. W ocenie gubernatora kontrofensywa Kijowa na Ługańszczyźnie stała się możliwa dzięki przywróceniu w minioną niedzielę kontroli nad ważnym strategicznie miastem Łyman, położonym na północy regionu donieckiego.

Licząca przed rosyjską inwazją 18 tys. mieszkańców Kreminna została zajęta przez siły agresora w połowie kwietnia.

