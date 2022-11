Ukraina: rosyjscy okupanci obawiają się ukraińskiego ruchu oporu, wróg obiecuje pieniądze za donosy na partyzantów

Rosyjscy okupanci na podbitych terenach obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy obawiają się miejscowego ruchu oporu i oferują rzekome nagrody finansowe za donosy na partyzantów; w rzeczywistości jest to pretekst, by zatrzymywać niewygodne osoby - powiadomił w poniedziałek ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Najeźdźcy obiecują donosicielom 500 tys. rubli, czyli około 37 tys. zł. Zachęcają mieszkańców okupowanych ziem do "anonimowego przekazywania informacji" o "podejrzanych ludziach i przedmiotach" w celu ujawnienia "terrorystów i bandytów". Jest symptomatyczne, że Rosjanie od zawsze określali w ten sposób wszelkie przejawy ukraińskiego ruch oporu wobec Moskwy - czytamy na łamach serwisu.

Portal zamieścił również treść ogłoszenia wystosowanego przez okupacyjną administrację i adresowanego do mieszkańców obwodu zaporoskiego. Najeźdźcy powiadomili, że utworzyli czat-bot na Telegramie, czyli specjalny kanał komunikacji, na który można przysyłać donosy.

"Będzie to instrument wykorzystywany przez (wroga) w celu represjonowania ludności cywilnej. W ten prosty sposób można stworzyć fałszywy pretekst do aresztowania nielojalnych osób lub zamożnych obywateli. Nikt nikomu nie da (za to) żadnych pieniędzy" - ostrzegło Centrum.

Południowa część obwodu zaporoskiego znajduje się pod rosyjską okupacją od początku marca. Pod koniec września na tych obszarach, a także na zajętych przez wroga terenach regionów chersońskiego, donieckiego i ługańskiego odbyły się nielegalne referenda, sankcjonujące przyłączenie podbitych ziem do Rosji. Decyzja Kremla nie została uznana przez większość państw świata, w tym wszystkie kraje członkowskie UE i NATO.