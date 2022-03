Ukraina: rosyjscy przywódcy wierzą, że walczą z nazistami

Rosyjscy politycy na wysokich stanowiskach wierzą, że walczą z nazistami, ale mordując naszych obywateli, prowadzą wojnę z własnymi obawami - przekazał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

"Moim zdaniem to nieco dziwne, ale rosyjscy politycy naprawdę myślą, że są na wojnie z nazistami i dywizjonami nacjonalistów. To surrealistyczna historia, którą sami wymyślili. Usprawiedliwiają swoje agresywne, terrorystyczne działania na Ukrainie. Nie rozumieją, że (ta historia) się nie sprzeda, że nie sprzeda się nigdzie poza samą Rosją, w której odcięli dostęp do informacji. W ten sposób wykluczyli się ze światowej przestrzeni informacyjnej, uwięzili w fikcyjnej historii i prowadzą wojnę z samymi sobą. Mordując naszych obywateli, walczą z własnymi obawami" - powiedział Podolak cytowany przez agencję Ukrinform.

Prezydencki doradca podkreślił, że Ukraińcy walczą za prawdę, za fakt, że świat jest zupełnie inny, niż ten przedstawiany przez Rosjan, że nie ma neonazistów poza Federacją Rosyjską, która używa przestarzałej technologii wojskowej.

Podolak dodał, że Ukraina jest wspierana przez cały cywilizowany świat. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1501119137623511042