Ukraina: Rosyjscy żołnierze wdarli się do mieszkania pracownika elektrowni i postrzelili go

Rosyjscy żołnierze wdarli się w poniedziałek do mieszkania jednego z pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i otworzyli do niego ogień z broni automatycznej - informuje ukraiński koncern Enerhoatom. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

W poniedziałek rosyjscy okupanci wdarli się do mieszkania pracownika Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Serhija Szweca i strzelali do niego z broni automatycznej - czytamy w komunikacie koncernu. Mężczyzna trafił do szpitala w Enerhodarze z licznymi ranami postrzałowymi; lekarze walczą o jego życie.

"Nie można ani wyjaśnić, ani usprawiedliwić takiej nieludzkiej brutalności. Potwory, które dopuszczają się zbrodni przeciwko cywilom, pracownikom Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności" - napisano. (https://t.me/energoatom_ua/6490)

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze jest pod kontrolą rosyjskich wojsk od 4 marca.